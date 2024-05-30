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Обожает купаться и одуванчики: в зоопарке Екатеринбурга появился капибара

В Екатеринбурге в зоопарк привезли капибару.

Источник: Екатеринбургский зоопарк

Фразу «Будет и на нашей улице праздник» можно немного переосмыслить — будет и на нашей улице капибара. В Екатеринбурге такое уже случилось. В четверг, 30 мая, в зоопарке объявили о том, что их экспозицию пополнил новый обитатель — полуводное травоядное млекопитающие… В общем капибара.

— Совсем юный шестимесячный самец прибыл из Санкт-Петербурга, — рассказали в Екатеринбургском зоопарке. — Сейчас он адаптируется к новому месту жительства и основную часть времени проводит в теплом бассейне, оправдывая название подсемейства водосвинковых. В воде капибары чувствуют себя защищенными.

Из еды капибара предпочитает фрукты и овощи, ягоды и зелень. В зоопарке говорят, что ест он с аппетитом. Особенно обожает одуванчики и листья салата. Свое новое место жительства он еще пока осваивает.

Имени, кстати, у него пока нет. В зоопарке надеются, что горожане им с этим помогут.

Капибары, к слову, обрели большую популярность в Интернете благодаря своему умиротворенному характеру и огромным размерам при телосложении и внешнем виде вроде бы обычной морской свинки. Она — героиня множества интернет-мемов.

Капибара это самый крупный из существующих грызунов. Их родина — Южная Америка. А их имя это слово на ныне мертвом языке племен тупи, означающее «поедатель тонкой травы». Ученые же называют капибар иначе Hydrochoerus hydrochaeris или «водяная свинья». Взрослая капибара может весить до 65 килограмм.

флора и фауна