Обожает купаться и одуванчики: в зоопарке Екатеринбурга появился капибара

Фразу «Будет и на нашей улице праздник» можно немного переосмыслить — будет и на нашей улице капибара. В Екатеринбурге такое уже случилось. В четверг, 30 мая, в зоопарке объявили о том, что их экспозицию пополнил новый обитатель — полуводное травоядное млекопитающие… В общем капибара.