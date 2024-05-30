Обожает купаться и одуванчики: в зоопарке Екатеринбурга появился капибара

Фразу «Будет и на нашей улице праздник» можно немного переосмыслить — будет и на нашей улице капибара. В Екатеринбурге такое уже случилось. В четверг, 30 мая, в зоопарке объявили о том, что их экспозицию пополнил новый обитатель — полуводное травоядное млекопитающие… В общем капибара.
— Совсем юный шестимесячный самец прибыл из Санкт-Петербурга, — рассказали в Екатеринбургском зоопарке. — Сейчас он адаптируется к новому месту жительства и основную часть времени проводит в теплом бассейне, оправдывая название подсемейства водосвинковых. В воде капибары чувствуют себя защищенными.
Из еды капибара предпочитает фрукты и овощи, ягоды и зелень. В зоопарке говорят, что ест он с аппетитом. Особенно обожает одуванчики и листья салата. Свое новое место жительства он еще пока осваивает.
Имени, кстати, у него пока нет. В зоопарке надеются, что горожане им с этим помогут.
Капибары, к слову, обрели большую популярность в Интернете благодаря своему умиротворенному характеру и огромным размерам при телосложении и внешнем виде вроде бы обычной морской свинки. Она — героиня множества интернет-мемов.
Капибара это самый крупный из существующих грызунов. Их родина — Южная Америка. А их имя это слово на ныне мертвом языке племен тупи, означающее «поедатель тонкой травы». Ученые же называют капибар иначе Hydrochoerus hydrochaeris или «водяная свинья». Взрослая капибара может весить до 65 килограмм.