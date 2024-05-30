В Красноярске стартует второй сезон проекта «ЯРкие берега»

В эту субботу, 1 июня, в Красноярске стартует второй проекта «ЯРкие берега». Организаторы мероприятия — администрация города. Все три месяца по выходным будут работать интерактивные площадки для активного и интересного отдыха горожан. Рассказываем, где в Красноярске пройдёт открытие «Ярких берегов» и как с пользой провести время.