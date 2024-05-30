В Красноярске стартует второй сезон проекта «ЯРкие берега»

Буквально пару деньков осталось до наступления долгожданной поры — лета. Это всеми любимое время отпусков, поездок, долгих прогулок и активностей. В Красноярске летом можно будет вдоволь отдохнуть как ребятне, так и взрослым.
В эту субботу, 1 июня, в Красноярске стартует второй проекта «ЯРкие берега». Организаторы мероприятия — администрация города. Все три месяца по выходным будут работать интерактивные площадки для активного и интересного отдыха горожан. Рассказываем, где в Красноярске пройдёт открытие «Ярких берегов» и как с пользой провести время.
Программа мероприятий проекта «ЯРкие берега» в Красноярске 1 и 2 июня 2024 года.
В эти выходные ребятишек Красноярска ждёт путешествие в мир детских мечтаний. На Центральной набережной откроется более 100 локаций.
С 14 часов начнут работу интерактивные площадки. Ребят встретят аниматоры в костюмах кукол фурри. Прямо на набережной развернут бассейн для презентации подводных роботов. Для юных художников пройдёт пленэр у первого пирса. Все желающие получат краски, кисти и мольберты. Впервые в этом году малыши разукрасят гуашью настоящие автомобили — в рамках фестиваля «Первый детский».
«Обычно если где-то выставляют дорогие автомобили, то подходить к ним нельзя. 1 июня мы снимаем эти запреты. У нас можно разрисовывать асфальт, площадки и даже автомобили, воплощая свои мечты», — рассказал организатор фестиваля «Первый детский» Ислам Джаббаров.
В 15:30 на сцене возле Капитанского клуба состоится музыкальный флешмоб «Открываем лето» с участием лучших коллективов города. В игровой зоне вместе со звездочётом ребятам предстоит найти большую медведицу, изучить правила дорожного движения с Дядей Стёпой.
В это время на кулинарном мастер-классе дети распишут имбирное печенье. 1 июня на «Ярких берегах» можно будет попеть караоке.
В субботу участники летнего проекта с помощью фотолокации гигантского мороженого и пряничных человечков смогут окунуться в мир сладостей. За самое оригинальное семейное селфи в конце каждого летнего месяца можно будет получить приз от организаторов — фотосессию.
В спортивном блоке трюковое шоу для красноярцев устроят BMX-велосипедисты. Школы тхэквондо и карате проведут открытые тренировки, а звёздные регбисты «Красного Яра» устроят автограф сессию для горожан.
Торжественное открытие «ЯРких берегов» В Красноярске в 2024 году
Торжественное открытие второго сезона «ЯРких берегов» пройдёт 1 июня в 20 часов. Со сцены к зрителям полетят десятки шаров, чтобы каждый мог прикоснуться к проекту. Продолжится праздник детской дискотекой с диджеем. Завершит вечер выступление кавер-группы «Мимо».
Второй день «ЯРких берегов» в Красноярске в 2024 году
В воскресенье, 2 июня, площадки откроются в 14 часов. В программе художественный батл по созданию комиксов и аниме от фестиваля АРТ-пикник, семейный турнир по настольным играм, а также выступление артистов музыкальных школ города и флешмоб от школы танцев «Эволверс». Напомним, что «Яркие берега» внашем городе будет проходить на протяжении всего лета. Публикуем площадки, где в Красноярске в 2024 горожан порадует проект.
Площадки «ЯРких берегов» в Красноярске в 2024 году
— Центральная набережная;
— Ярыгинская набережная;
— Набережная за сквером Энтузиастов в Кировском районе;
— Набережная им. Х. М. Совмена;
— Озеро-парк Октябрьский (гостевая площадка);
— Набережная реки Кача (гостевая площадка);
— Набережная у сквера «Солнечная поляна» (гостевая площадка).
Анонсы программ традиционно будут публиковаться в соцсетях мэрии накануне мероприятий.
Отметим, что «ЯРкие Берега» запустили взамен проекта «В центре Мира», где каждые выходные перекрывали одноименный проспект и размещали разные локации для горожан. Развлекательные площадки переехали на набережные города из-за строительства метро.