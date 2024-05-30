Места отправления автобусов после Дня города определили в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе администрации Иркутска, троллейбусы будут отправляться с улицы Свердлова, автобусы номер 4, 16к, 22 и 83 будут ждать пассажиров на правой стороне улицы Российская на участке от Степана Разина до Марата. Сесть в автобусы номер 4к, 9, 27 и 32 можно будет по правой стороне улицы Желябова на остановке «Цирк». Автобусы номер 3, 6, 8, 23, 28 ₽, 30, 33 и 65 будут отправляться с правой стороны улицы Сурикова от переулка Гершевича в направлении Глазковского моста.