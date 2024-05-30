В Самаре с 1 июня изменится маршрут автобуса № 86

В департаменте транспорта Самары сообщили, что с 1 июня 2024 года автобус № 86 будет следовать по измененному маршруту, заезжая на остановки на улице Парниковой.



Напомним, первые автобусы вышли в рейс 7 марта. Маршрут отправляется с площади Революции и идет в совхоз «Рубежное» через микрорайон Волгарь. Работают 10 машин вместимостью 42 человека.