Автор арт-объекта «Счастье не за горами» подал в суд на пермского предпринимателя

Борис Матросов — художник и создатель арт-объекта «Счастье не за горами» уже несколько месяцев пытается отозвать патент на фразу «Счастье не за горами» у бизнесмена Алексея Мальцева из Нытвы, который начал выпускать спортивную одежду с этой надписью. В январе Роспатент отказал художнику и сейчас он обратился в суд по интеллектуальным правам в Москве.
«Мы полагаем, что была допущена ошибка. Регистрация товарного знака тождественного названию известного в РФ произведения не допускается. А если знак все же был зарегистрирован, то предоставление ему правовой охраны может быть признано недействительным решением Роспатента. Если суд примет нашу сторону, то товарный знак будет аннулирован» — сообщил «Комсомолке» Ахметов Роман — управляющий партнер Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры», представляющий интересы Матросова.
Своей версией с представителями «Комсомолки» поделился Алексей Мальцев — предприниматель из Нытвы.
— Перед тем, как открывать ИП я долго работал с юристами, мы проверяли все законодательные «ловушки», чтобы не допустить ошибок. После множественных юридических консультаций никаких ограничений обнаружено не было. Я зарегистрировал патент. После, прямо в день моей свадьбы я узнал, что на меня подали в суд. Первая мысль была — попробовать решить все мирным путем. Попытался связаться с Матросовым лично, но он меня и мою жену заблокировал в социальных сетях. Хотел взять его номер телефона у адвоката — естественно, мне отказали. Я начал разбираться сам в этом вопросе, поднял пермские архивы, оказалось, что фраза «Счастье не за горами» была впервые использована писателем Добролюбовым в произведении «Счастие не за горами» еще в 1859 году.
Напомним, что арт — объект «Счастье не за горами» был установлен на пермской набережной в 2009 году. Права на него до 2017 года ни за кем не были закреплены. После 2017 года объект перешел в собственность города.