Автор арт-объекта «Счастье не за горами» подал в суд на пермского предпринимателя

— Перед тем, как открывать ИП я долго работал с юристами, мы проверяли все законодательные «ловушки», чтобы не допустить ошибок. После множественных юридических консультаций никаких ограничений обнаружено не было. Я зарегистрировал патент. После, прямо в день моей свадьбы я узнал, что на меня подали в суд. Первая мысль была — попробовать решить все мирным путем. Попытался связаться с Матросовым лично, но он меня и мою жену заблокировал в социальных сетях. Хотел взять его номер телефона у адвоката — естественно, мне отказали. Я начал разбираться сам в этом вопросе, поднял пермские архивы, оказалось, что фраза «Счастье не за горами» была впервые использована писателем Добролюбовым в произведении «Счастие не за горами» еще в 1859 году.