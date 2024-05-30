Беспилотный трамвай проехал более 100 километров по улицам Москвы

«Мэр Москвы дал старт испытаниям беспилотного трамвая в городских условиях. Сейчас за пультом находится водитель, а специальная система дублирует его действия. С каждым выездом трамвай все лучше распознает внешние объекты. Беспилотная технология — уникальная разработка в Европе, которая принадлежит Правительству Москвы. Уже в этом году новый транспорт начнет полностью управлять процессом движения, а водитель будет страховать его действия. Для участия в тестовых поездках пригласят жителей столицы», — сообщил Максим Ликсутов.