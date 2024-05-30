После продолжительной болезни умерла актриса Анастасия Заворотнюк

— Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжёлой болезни ушла из жизни наша Настя, — написано в посте. — Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.
О месте и времени прощания со звездой сериала «Моя прекрасная няня» сообщат дополнительно вечером в четверг, 30 мая.
В феврале на 63-м году жизни скончался заслуженный артист России, художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Челябинской области Адик Абдурахманов. А в начале мая в Челябинске из-за инфаркта ушёл из жизни известный южноуральский журналист Олег Синицын.