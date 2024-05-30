По запросу Роспотребнадзора по НСО: в мороженом нашли кишечную палочку

Глубокое исследование Роскачества показало тревожные результаты: в более чем 60% из 38 проверенных марок мороженого были обнаружены нарушения. По сообщению «РБК», экспертизу проводили после того, как в конце апреля поступило соответствующее требование от управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Опасные бактерии и фальсификация
В популярном пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино» обнаружена кишечная палочка, которая может вызвать серьезные желудочно-кишечные инфекции.
Роскачество также выявило ряд марок, в которых молочный жир был заменен растительным, что делает эти продукты фальсификатом. Нарушения были обнаружены в мороженом «Как раньше», «Ля Ля Фам» и «Филевское».
Кроме того, в мороженом брендов «Вкусландия» и «Ленинградское» выявлены отклонения в составе жирных кислот и триглицеридов, что указывает на возможную замену молочного жира на растительные жиры или использование молочного сырья с животными жирами.
Другие нарушения
Помимо обнаружения кишечной палочки и фальсификации, в мороженом некоторых марок были выявлены дрожжи и плесень. Однако Роскачество отмечает, что содержание этих микроорганизмов не нормируется для мороженого и не считается нарушением.
Другие нарушения, выявленные в исследовании, включают:
— Несоответствие маркировке по массе нетто в «Ермолино» и «48 копеек».
— Несоответствие массовой доли белка в Brandice и «Классическая Венеция».
— Несоответствие массовой доли углеводов в «Настоящий пломбир Русский холод».
Содержание сахара
Исследование также показало, что самыми низкокалорийными по содержанию сахара оказались марки «ВкусВилл», а самыми сладкими — Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle и «Светаево».
По результатам исследования Роскачество призывает потребителей внимательно относиться к выбору мороженого и отдавать предпочтение проверенным маркам, соответствующим требованиям безопасности и качества.