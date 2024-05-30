Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По запросу Роспотребнадзора по НСО: в мороженом нашли кишечную палочку

Исследование Роскачества показало тревожные результаты.

Источник: Сгенерировано нейросетью

Глубокое исследование Роскачества показало тревожные результаты: в более чем 60% из 38 проверенных марок мороженого были обнаружены нарушения. По сообщению «РБК», экспертизу проводили после того, как в конце апреля поступило соответствующее требование от управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Опасные бактерии и фальсификация

В популярном пломбире «Мишка на полюсе» казахстанской компании «Шин Лайн» и мороженом «Ермолино» обнаружена кишечная палочка, которая может вызвать серьезные желудочно-кишечные инфекции.

Роскачество также выявило ряд марок, в которых молочный жир был заменен растительным, что делает эти продукты фальсификатом. Нарушения были обнаружены в мороженом «Как раньше», «Ля Ля Фам» и «Филевское».

Кроме того, в мороженом брендов «Вкусландия» и «Ленинградское» выявлены отклонения в составе жирных кислот и триглицеридов, что указывает на возможную замену молочного жира на растительные жиры или использование молочного сырья с животными жирами.

Другие нарушения

Помимо обнаружения кишечной палочки и фальсификации, в мороженом некоторых марок были выявлены дрожжи и плесень. Однако Роскачество отмечает, что содержание этих микроорганизмов не нормируется для мороженого и не считается нарушением.

Другие нарушения, выявленные в исследовании, включают:

— Несоответствие маркировке по массе нетто в «Ермолино» и «48 копеек».

— Несоответствие массовой доли белка в Brandice и «Классическая Венеция».

— Несоответствие массовой доли углеводов в «Настоящий пломбир Русский холод».

Содержание сахара

Исследование также показало, что самыми низкокалорийными по содержанию сахара оказались марки «ВкусВилл», а самыми сладкими — Oreo, Maxiduo, Alpen Gold, Nestle и «Светаево».

По результатам исследования Роскачество призывает потребителей внимательно относиться к выбору мороженого и отдавать предпочтение проверенным маркам, соответствующим требованиям безопасности и качества.

здоровье