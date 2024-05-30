По запросу Роспотребнадзора по НСО: в мороженом нашли кишечную палочку

Глубокое исследование Роскачества показало тревожные результаты: в более чем 60% из 38 проверенных марок мороженого были обнаружены нарушения. По сообщению «РБК», экспертизу проводили после того, как в конце апреля поступило соответствующее требование от управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.