В Калининграде решили открыть первый платный травмпункт

«Это первый платный травмпункт в городе. Думаю, что ни для кого не секрет, что в определенные дни и сезоны проблематично получить медицинскую помощь по травме в предназначенных для этого местах. Да, ты ее получишь, но придётся сидеть в очереди, в том числе, вместе с не совсем социально благополучными людьми. Поэтому мы открыли травмпункт как альтернативу городскому. Как минимум, уже сейчас к нам обращаются пациенты по травматологии, которые у нас же и оперируются», — рассказал руководитель клиники.