«Деньги нужно тратить»: красотку из «Мистера Х» с идеальной фигурой травили в школе — что известно о фаворитке Лере Василевской

На телевидении вышел новый сезон шоу «Мистер Х» (16+), в котором потенциальных невест ищут сразу двое мужчин: один добившийся успеха, а второй — только мечтающий разбогатеть. Вот только участницы программы не знают, что в этом эксперименте не один возможный жених. Одной из конкурсанток стала уроженка Владивостока, 26-летняя фитнес-блогер Валерия Василевская.
Не только спортом единым. Лера также пишет собственные песни. На проект она пришла, чтобы найти высокого, кудрявого и накачанного спутника. Отметим, что многих зрителей девушка покорила своей стройной и подтянутой фигурой, поэтому не удивительно, что и жениха она ищет под стать себе. Вообще в запрещенной соцсети на нее подписаны более 1,5 миллиона человек: может быть, из-за таланта, может, из-за впечатляющей внешности. Так или иначе своего фаната Лера уже нашла. Конечно, подписчики утверждают, что в ее красоте есть работа хирурга, однако, судя по ее заявлениям разным порталам, у девушки все свое.
В это можно поверить, ведь ее путь к успеху был тернистым. Судя по информации с ее страниц в соцсетях, росла девушка в обычной семье, в которой ее воспитывали мама и бабушка, с папой же начала общаться уже в осознанном возрасте. Но школьные годы оказались для нее весьма непростыми, так как сверстники часто оскорбляли ее из-за веса. О травле девушка рассказывала на своих страничках.
После школы она поступила в профессиональный колледж при ДВФУ, а в 16 лет начала совмещать успешную учебы с тренировками, чтобы привести свое тело в порядок и начать нравиться самой себе.
В блоге она рассказывает о своей жизни, делится успехами своих тренировок и рецептами, а также новыми треками собственного авторства. В видеовизитках Валерии для иностранных агентств уточняется, что она строго разделяет медийную и личную жизнь. Недавно Лера поделилась советом по поводу накоплений:
«Не нужно беспокоиться, когда вы тратите деньги. Тем самым они исполняют свою миссию. Если вы приняли решение их потратить, не жалейте. Стремление копить деньги и как можно меньше тратить ведет к созданию сильного потенциала», — написала она в ВК.
В шоу «Мистер Х» канала «Пятница!» она впечатлила женихов еще на свидании слепую, а на дополнительном испытании, где предстояло из шести мужчин в масках выбрать предполагаемого мистера Х и подарить ему поцелуй, проявила скромность и харизму, элегантно поцеловав одного из мужчин в руку. Участницу после пилотного выпуска называют самой знаменитой среди других девушек. А мы, в свою очередь, рады, что такая яркая девушка — наша землячка.