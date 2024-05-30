«Деньги нужно тратить»: красотку из «Мистера Х» с идеальной фигурой травили в школе — что известно о фаворитке Лере Василевской

Не только спортом единым. Лера также пишет собственные песни. На проект она пришла, чтобы найти высокого, кудрявого и накачанного спутника. Отметим, что многих зрителей девушка покорила своей стройной и подтянутой фигурой, поэтому не удивительно, что и жениха она ищет под стать себе. Вообще в запрещенной соцсети на нее подписаны более 1,5 миллиона человек: может быть, из-за таланта, может, из-за впечатляющей внешности. Так или иначе своего фаната Лера уже нашла. Конечно, подписчики утверждают, что в ее красоте есть работа хирурга, однако, судя по ее заявлениям разным порталам, у девушки все свое.