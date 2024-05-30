В Молдове родители платили по 3000 леев за устройство ребенка в садик: Задержана директор детсада по подозрению в коррупции

В ходе расследования было выявлено, что директор, за приём каждого ребёнка, получала по 3000 леев. Подозреваемая взымала крупные суммы в обход законных процедур по зачислению детей в учреждение, указывая при этом, что пожертвования добровольные. По словам родителей, собранные деньги были направлены на ремонт и обустройство детского сада.