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Ребенок провалился под решетку светомузыкального фонтана в Дзержинске

Решетка сломалась у края пешеходного фонтана.

Источник: Алексей Алексеев

В Дзержинске Нижегородской области ребенок провалился под решетку светомузыкального фонтана. Об этом сообщает местный блогер Алексей Алексеев со ссылкой на свидетелей происшествия.

«На светoмузыкальном фонтане под девочкoй провалилась решетка, — рассказала жительница Дзержинска. — Ребёнок упал вниз, была бы меньше, прoлетела бы полностью».

Часть жителей переживает, что фонтан будут долго ремонтировать, и может еще что-нибудь пострадать. Другие же ругают детей, которые бегают и скачут по решеткам фонтана.

несчастный случай