В Дзержинске Нижегородской области ребенок провалился под решетку светомузыкального фонтана. Об этом сообщает местный блогер Алексей Алексеев со ссылкой на свидетелей происшествия.
«На светoмузыкальном фонтане под девочкoй провалилась решетка, — рассказала жительница Дзержинска. — Ребёнок упал вниз, была бы меньше, прoлетела бы полностью».
Часть жителей переживает, что фонтан будут долго ремонтировать, и может еще что-нибудь пострадать. Другие же ругают детей, которые бегают и скачут по решеткам фонтана.