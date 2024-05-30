Высокий спрос кузбассовцев на поездки почти лишил других «горящих» туров

По данным доклада Банка России, путешественники со всей страны стали больше интересоваться отдыхом на природе. Также восстанавливается зарубежный туризм, хоть и не так быстро, как мог бы.
«Основные причины — это существенно выросшая стоимость поездок, ограниченное количество доступных направлений, ужесточение процесса получения виз. Высокий спрос стал причиной роста загрузки рейсов и едва ли не полного отсутствия “горящих” туров», — пояснил управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.
Среди зарубежных наиболее востребованных направлений у жителей региона — Абхазия, Турция, ОАЭ, Казахстан и Египет, набирают популярность и Таиланд, Куба, Шри-Ланка и Китай.
Также кузбассовцы много путешествуют в соседние регионы — Горный Алтай, Республику Хакасия. Востребованными направлениями остаются гастрономический, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, а также промышленный туризм.