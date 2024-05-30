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Портовый кран планируют установить на Стрелке в течение лета

Монтажные работы уже стартовали.

Источник: Время

Портовый кран на территории Стрелки в Нижнем Новгороде планируют установить в течение лета. На месте работ побывал корреспондент ИА «Время Н».

Напомним, краны стояли на Стрелке с первой половины 20 века до 2016 года. Вернуть привычный многим нижегородцам силуэт грузового порта на слиянии Волги и Оки попросили местные жители — идею обсуждали с 2022 года.

Кран хотят разместить с Волжской стороны — в районе выставочного пакгауза. Монтажные работы на Стрелке уже начались.

Согласно паспорту объекта, заказчиком выступает АНО «Центр 800», а подрядчиком — ООО «АПАРАН». Проект реализуется по концепции ИРГСНО (Институт развития городской среды Нижегородской области). Сроки выполнения работ — май — август.

Ранее мы сообщали, что новую сцену смонтировали на Стрелке в Нижнем Новгороде.