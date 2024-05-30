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Под Геленджиком 1 июня частично перекроют федеральную трассу

1 июня на участке трассы М-4 «Дон» под Геленджиком, с 1506 по 1513 километр, частично перекроют движение для проведения велочасти фестиваля спорта по триатлону IRONSTAR.

Источник: ГК Автодор

На период соревнований в светлое время суток движение транспорта на этом участке будет организовано по двум полосам прямого направления (в Новороссийск) — по одной в каждую сторону. Разрешенная скорость составит 50 километров в час, сообщили в телеграм-канале компании «Автодор».

Ограничения планируется снять после завершения соревнований — до наступления темного времени суток. Ориентировочно ограничения будут действовать с 5:00 до 17:00.