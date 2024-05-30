В Уфе из-за ремонта с 1 по 2 июня частично перекроют Дёмское шоссе.

Ранее «Башинформ» писал, что в Уфе продолжается ремонт дорожного полотна на Дёмском шоссе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость обновляемой дороги составляет порядка двух километров — от моста через реку Дёма до примыкания к дороге «Уфа — Аэропорт» в районе Флотского переулка.