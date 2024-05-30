В Уфе из-за ремонта с 1 по 2 июня частично перекроют Дёмское шоссе.

В Уфе из-за ремонта с 06.00 1 июня до 18.00 2 июня частично перекроют Дёмское шоссе. Речь идет об участке в направлении из Дёмы в центр города.
«В период действия ограничения движение будет перенаправлено по встречной полосе. Также изменится схема маршрутов общественного транспорта», — сообщили в мэрии.
Ранее «Башинформ» писал, что в Уфе продолжается ремонт дорожного полотна на Дёмском шоссе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость обновляемой дороги составляет порядка двух километров — от моста через реку Дёма до примыкания к дороге «Уфа — Аэропорт» в районе Флотского переулка.
Дёмское шоссе — одна из оживлённых транспортных артерий города. Ежедневно по нему проезжают тысячи автомобилей, поэтому подрядной организации поставлена задача выполнить ремонт в максимально короткие сроки и только в выходные дни, когда дорожный трафик в городе менее напряженный.