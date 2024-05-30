В Ростове из-за двух концертов Басты перекроют улицу Левобережную

Баста выступит в клубе «Эмбарго» на Левобережной 30 и 31 мая. По этой причине ограничат движение по Левобережной, а от дома № 48 на Левобережной до Чемордачки, 25/74 движение сделают односторонним в восточном направлении.
Ранее из-за выступления Басты в 2019 году также перекрывали улицы. Артист стал хедлайнером на праздничном концерте в честь 270-летия Ростова. Его выступление собрало 120 тысяч человек.
Кроме того, рэпер 1 июня будет поддержать свой клуб «СКА-Ростов» в матче Медиалиги на стадионе «Олимп» на Шолохова.