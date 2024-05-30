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В Ростове из-за двух концертов Басты перекроют улицу Левобережную

В Ростове 30 и 31 мая из-за выступления рэпера Василия Вакуленко (Басты) перекроют Левобережную. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Источник: РИА "Новости"

Баста выступит в клубе «Эмбарго» на Левобережной 30 и 31 мая. По этой причине ограничат движение по Левобережной, а от дома № 48 на Левобережной до Чемордачки, 25/74 движение сделают односторонним в восточном направлении.

Ранее из-за выступления Басты в 2019 году также перекрывали улицы. Артист стал хедлайнером на праздничном концерте в честь 270-летия Ростова. Его выступление собрало 120 тысяч человек.

Кроме того, рэпер 1 июня будет поддержать свой клуб «СКА-Ростов» в матче Медиалиги на стадионе «Олимп» на Шолохова.