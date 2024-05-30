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Гастрофест «Вкусная Казань» пройдет 13 и 14 июля

В столице Татарстана определили место и дату проведения ежегодного гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» — в этом году мероприятие состоится 13 и 14 июля. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в электронном сборнике документов и правовых актов, который размещен на сайте мэрии.

Источник: ИА Татар-информ

Согласно приложению, в 2024-м для фестиваля выделили одну площадку — у Центра семьи «Казан». В прошлом году гостей также ждали во дворе Присутственных мест Казанского Кремля.

Руководитель горисполкома Рустем Гафаров поручил Дирекции парков и скверов г. Казани совместно с Комитетом внешнего благоустройства и администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города организовать уборку территории возле «Чаши» во время проведения фестиваля — мероприятие будет идти с 11 утра до 9 часов вечера. Помимо этого, МУП «Водоканал» необходимо будет обеспечить бесперебойное водоснабжение, а Комитету ЖКХ — оказать содействие в организации вывоза мусора.