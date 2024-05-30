Гастрофест «Вкусная Казань» пройдет 13 и 14 июля

Руководитель горисполкома Рустем Гафаров поручил Дирекции парков и скверов г. Казани совместно с Комитетом внешнего благоустройства и администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города организовать уборку территории возле «Чаши» во время проведения фестиваля — мероприятие будет идти с 11 утра до 9 часов вечера. Помимо этого, МУП «Водоканал» необходимо будет обеспечить бесперебойное водоснабжение, а Комитету ЖКХ — оказать содействие в организации вывоза мусора.