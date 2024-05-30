Воронежский министр образования: если будет установлена вина работников пункта приема ЕГЭ, последуют санкции

— Все камеры были просмотрены, все часы были сверены относительно тех камер, которые записывали проход школьников. Исходя из сегодняшней ситуации, проведено некоторое количество действий, которые позволяют определить наличие просьб или насильственных действий в отношении выпускников — несовершеннолетних и совершеннолетних. Сигналов относительно насильственных действий не поступало. Где-то в СМИ это было подано гипертрофированно. Надеюсь, что это подтвердится правоохранительными органами. В случае выявления нами отхода организаторов от организационно-педагогических условий будут приняты меры. Но важна комплексная оценка. Да, внутри нарушений не было, но ситуация будет изучаться комплексно с акцентом на действия конкретных лиц, — подчеркнула Наталья Салогубова.