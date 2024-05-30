Воронежский министр образования: если будет установлена вина работников пункта приема ЕГЭ, последуют санкции

Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова прокомментировала ситуацию в школе № 62. На пропуск в учебное заведение через рамки-металлодетекторы ранее пожаловались выпускники, пришедшие сдавать ЕГЭ по русскому языку во вторник, 28 мая. Наталья Салогубова подчеркнула, что после проверки в случае установления вины конкретных работников пункта приема экзамена (ППЭ) в их отношении последуют санкции.
— Все камеры были просмотрены, все часы были сверены относительно тех камер, которые записывали проход школьников. Исходя из сегодняшней ситуации, проведено некоторое количество действий, которые позволяют определить наличие просьб или насильственных действий в отношении выпускников — несовершеннолетних и совершеннолетних. Сигналов относительно насильственных действий не поступало. Где-то в СМИ это было подано гипертрофированно. Надеюсь, что это подтвердится правоохранительными органами. В случае выявления нами отхода организаторов от организационно-педагогических условий будут приняты меры. Но важна комплексная оценка. Да, внутри нарушений не было, но ситуация будет изучаться комплексно с акцентом на действия конкретных лиц, — подчеркнула Наталья Салогубова.
Ранее РИА «Воронеж» опубликовало комментарии руководителя пункта приема экзамена Марины Киреевой и учителя физкультуры Дмитрия Скляра, непосредственно стоявшего на рамках металлодетекторов.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вчера, 29 мая, сообщил, что проверка, проведенная Рособрнадзором, не подтвердила нарушений.
Ранее источник сообщил РИА «Воронеж», что причиной проблем, возникших у некоторых девушек при прохождении металлодетектора в школе № 62, могли стать электронные сигареты. Изначально школьницы не выложили вейпы перед проходом через рамку.