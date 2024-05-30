В Фестивале детства и юности примут участие школьники Хабаровского края

— Сегодня учащиеся из Хабаровского края отправились в Москву для участия в Фестивале «Движения Первых», который состоится 1 и 2 июня. Основная тема этого события — выполнение заветных желаний каждого ребенка в России. «Движение Первых» помогает превратить мечты учеников и студентов в реальные результаты, которые приносят пользу им самим, обществу и всей стране. «Первые» уверены, что упорная работа обязательно приведет к успеху, — рассказала заместитель председателя регионального отделения «Движения Первых» Хабаровского края Валентина Левкова.