Владимир Путин поручил организовать четырехполосное движение на трассе «Байкал»

В Иркутской области на трассе Р-258 «Байкал» появятся новые полосы для движения автомобилей. Такое поручение 28 мая дал президент России Владимир Путин по итогам обсуждений по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. Четырехполосное движение должно появится до 1 августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Реконструкция дороги Иркутск-Листвянка Байкальского тракта и участка трассы Р-258 «Байкал» от областного центра до Байкальска будет выполнена с учетом возможного строительства автодорожных обходов населенных пунктов Култук, Слюдянка и Байкальск, — сказано в поручении.
Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Он должен будет отчитаться о выполнении работ до 1 августа 2024 года.
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