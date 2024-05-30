Владимир Путин поручил организовать четырехполосное движение на трассе «Байкал»

В Иркутской области на трассе Р-258 «Байкал» появятся новые полосы для движения автомобилей. Такое поручение 28 мая дал президент России Владимир Путин по итогам обсуждений по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов. Четырехполосное движение должно появится до 1 августа текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.