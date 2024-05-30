В Красноярском крае ощутимо подорожала рыба

«Также с марта увеличился годовой прирост цен на рыбные консервы. При этом большими темпами дорожали натуральные и с добавлением масла, меньшими — в томатном соусе. Годовой рост цен на мороженую рыбу лососевых пород за месяц остался на прежнем уровне, на остальную — незначительно ускорился, на рыбное филе — замедлился. Соленая, копченая и маринованная рыба выросла в цене за год на 7%, с марта этот показатель изменился незначительно. На соленые и копченые рыбные деликатесы, а также креветки и кальмары годовой рост цен замедлился. Икра в этом году стоила дешевле, чем в аналогичные месяцы прошлого года, и только в апреле прибавила 1% в годовом сопоставлении», — рассказали в Центробанке.