В Красноярском крае ощутимо подорожала рыба

Годовой рост цен на продукты в Красноярском крае увеличился с 9% в марте до 10% в апреле. Стоимость рыбы и морепродуктов росла со схожей динамикой — с 5% до 7%, сообщили в региональном отделении Центробанка.
Сильнее всего подорожала живая и охлажденная рыба. Так, в апреле 2024-го по сравнению с апрелем 2023-го цены на нее выросли на 15%.
«Также с марта увеличился годовой прирост цен на рыбные консервы. При этом большими темпами дорожали натуральные и с добавлением масла, меньшими — в томатном соусе. Годовой рост цен на мороженую рыбу лососевых пород за месяц остался на прежнем уровне, на остальную — незначительно ускорился, на рыбное филе — замедлился. Соленая, копченая и маринованная рыба выросла в цене за год на 7%, с марта этот показатель изменился незначительно. На соленые и копченые рыбные деликатесы, а также креветки и кальмары годовой рост цен замедлился. Икра в этом году стоила дешевле, чем в аналогичные месяцы прошлого года, и только в апреле прибавила 1% в годовом сопоставлении», — рассказали в Центробанке.
Там отметили, что в последнее время рыба и морепродукты не подвержены сильным изменениям цен. Апрельское подорожание эксперты связывают с увеличением издержек краевых предприятий по разведению и переработке рыбы.
«Выросли затраты на приобретение импортных компонентов производства и обслуживание иностранного оборудования. Помимо этого, подорожала доставка рыбы из регионов промысла», — пояснил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.