Заморозки вероятны в Челябинской области ночью 31 мая, предупреждают синоптики

Заморозки вероятны в Челябинской области в ночь на пятницу, об этом предупреждают синоптики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В ночные часы 31 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 2 градусов», — говорится в комментарии дежурного синоптика.
В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, возможно повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Специалисты рекомендуют принять меры по защите растений, в частности обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.