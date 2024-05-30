Заморозки вероятны в Челябинской области ночью 31 мая, предупреждают синоптики

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, возможно повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Специалисты рекомендуют принять меры по защите растений, в частности обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.