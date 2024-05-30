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Заморозки вероятны в Челябинской области ночью 31 мая, предупреждают синоптики

Повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 88% 758 мм рт. ст. +18°
Источник: Агентство «Москва»

Заморозки вероятны в Челябинской области в ночь на пятницу, об этом предупреждают синоптики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В ночные часы 31 мая в отдельных районах ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы — до минус 2 градусов», — говорится в комментарии дежурного синоптика.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, возможно повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Специалисты рекомендуют принять меры по защите растений, в частности обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.