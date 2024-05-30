Куда сходить с ребенком в Ташкенте на День защиты детей? Обзор

В Государственном театре юного зрителя детям покажут спектакль «Кто спасет принцессу», который расскажет о приключениях принцессы и ее друзей. Вход бесплатный. Начало в 12:00.
На площади Дворца «Дружба народов» пройдет бесплатный концерт, на котором гостей будет ждать музыкальные выступления и танцевальное шоу.
Парк «Ашхабад» приглашает гостей на программу с парадом аниматоров, дождем из игрушек и концертной программой с участием Равшана Собирова и группы «Сетора». Организаторы обещают выстрелить из пушки и запустить в небо 20 тысяч игрушек. Начало «дождя» запланировано на 12:00. Вход свободный.
В Magic City пройдет праздничная программа с различными шоу — шоу фокусника, мыльных пузырей, аниматоров и фонтанов, химическое шоу. Также здесь пройдут мастер-классы, футбол, фейс-арт, мюзиклы «Алладин» и «Симба». Кроме того, в парке приготовят мегаторт весом в одну тонну, который можно будет попробовать бесплатно. Также гостей будут угощать мороженным и сладкой ватой.
Бесплатный праздничный концерт пройдет также в Tashkent City, на котором эстрадная студия Alladin Kids представит детское шоу. Для зрителей прозвучат знаменитые хиты и яркие танцевальные номера в исполнении воспитанников студии.
В Национальном парке имени Алишера Навои пройдет бесплатная шоу-программа с выступлениями таких известных исполнителей, как Shohruhxon, Tumor ban, DJ Safronov. По программе вечера также пройдет танцевальное шоу, шоу мыльных пузырей и аниматоров, здесь можно будет сделать аквагрим.
В Национальном дворце кино пройдут показы детских фильмов «Парининг совғаси» и «Қуёш таъми». Также здесь организуют шоу с участием героев мультфильмов и викторины с призами для победителей.