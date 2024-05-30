Куда сходить с ребенком в Ташкенте на День защиты детей? Обзор

В Magic City пройдет праздничная программа с различными шоу — шоу фокусника, мыльных пузырей, аниматоров и фонтанов, химическое шоу. Также здесь пройдут мастер-классы, футбол, фейс-арт, мюзиклы «Алладин» и «Симба». Кроме того, в парке приготовят мегаторт весом в одну тонну, который можно будет попробовать бесплатно. Также гостей будут угощать мороженным и сладкой ватой.