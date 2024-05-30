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Начало лета будет жарким: какая погода ожидается в Самаре в выходные 1−2 июня 2024

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области в первые выходные лета.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Последние майские дни принесли в Самарскую область по-летнему теплую погоду. А начало июня обещает быть жарким — воздух прогреется до +32 градусов. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в выходные 1—2 июня 2024 года.

В ночь на субботу, 1 июня 2024 года, температура воздуха в Самаре составит +12…+17 градусов. Такой прогноз обещают синоптики Приволжского УГМС. Местами пройдут кратковременные дожди. Осадки также сохранятся в дневное время, но сильных дождей не ожидается. За окном будет переменная облачность. Воздух при этом прогреется до +27…+32 градусов, а порывы восточного ветра составят 5−10 м/с.

В воскресенье, 2 июня 2024 года, ветер немного усилится — до 6−11 м/с. Восточное направление ветра сохранится. Температура воздуха составит +25…+30 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

Похожий прогноз подготовили специалисты Яндекс. Погоды. Они обещают самарцам пасмурную, но жаркую погоду. А по данным Gismeteo, в воскресенье, 2 июня 2024 года, жителям Самарской области следует ждать небольшую грозу.

Отметим, наши предки по началу июня определяли погоду на предстоящие дни. Так, если в первые два дня идет дождь — месяц будет сухим.