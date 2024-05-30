Начало лета будет жарким: какая погода ожидается в Самаре в выходные 1−2 июня 2024

В ночь на субботу, 1 июня 2024 года, температура воздуха в Самаре составит +12…+17 градусов. Такой прогноз обещают синоптики Приволжского УГМС. Местами пройдут кратковременные дожди. Осадки также сохранятся в дневное время, но сильных дождей не ожидается. За окном будет переменная облачность. Воздух при этом прогреется до +27…+32 градусов, а порывы восточного ветра составят 5−10 м/с.