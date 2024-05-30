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Какие улицы переименуют в Алматы

В маслихате Алматы единогласно проголосовали за переименование нескольких улиц, передает Tengri Auto.

Источник: РИА "Новости"

В Алматы состоялась внеочередная сессия маслихата, на которой депутаты обсудили несколько вопросов. Среди них было переименование улиц, кадровые решения и налоговые изменения.

В ходе сессии депутаты одобрили предложение о переименовании и присвоении новых названий некоторым улицам города:

  • участок проспекта Гагарина от улицы Тимирязева до проспекта Аль-Фараби (Бостандыкский район) будет переименован в проспект Ермека Серкебаева;
  • улица Юбилейная (Ауэзовский район) станет улицей Владимира Толоконникова;
  • одна из безымянных улиц в микрорайоне Жас Канат (Турксибский район) будет названа в честь Ескендира Хасангалиева;
  • безымянная улица в Бостандыкском районе будет названа в честь Юрия Померанцева.

Ермек Серкебаев — солист Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая и народный артист Казахстана, известный как выдающийся казахстанский певец, исполнитель народных песен, романсов и главных оперных партий на казахском, русском и других языках.

Владимир Толоконников — заслуженный артист Казахстана, актер Государственного академического русского драматического театра имени Лермонтова в Алматы, снявшийся более чем в сорока фильмах.

Ескендир Хасангалиев — народный артист Казахстана, певец и композитор, автор известных песен «Анаға сәлем» и «Гүлсезім».

Юрий Померанцев — народный артист Казахстана, актер, режиссер и педагог, прославившийся благодаря фильму «Наш милый доктор».