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Школьники Калининградской области сдают ОГЭ по географии, истории, физике и химии

Сегодня, 30 мая, более 6 тысяч девятиклассников Калининградской области сдают ОГЭ по географии, истории, физике и химии.

Источник: KaliningradToday

Для проведения основного государственного экзамена в регионе будет задействовано 52 пункта, 9 из них на дому, а один — в медицинском учреждении.

На выполнение заданий по истории, физике и химии даётся три часа, а на географию — на полчаса меньше.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику), а также два предмета по выбору. Школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды могут сдать только обязательные предметы в форме ОГЭ и (или) ГВЭ.

образование