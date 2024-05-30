Школьники Калининградской области сдают ОГЭ по географии, истории, физике и химии

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику), а также два предмета по выбору. Школьники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды могут сдать только обязательные предметы в форме ОГЭ и (или) ГВЭ.