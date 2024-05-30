Свежее кино в Хабаровске: снова Манюня и предыстория воительницы

Новая кинонеделя порадует любителей самых разнообразных жанров «важнейшего из искусств». На больших экранах второй заход созданной писательницей с армянскими корнями Наринэ Абгарян героини девочки по имени Манюня -фильм подходит для семейного просмотра. Фанатам вселенной Безумного Макса никак нельзя пропустить предысторию воительницы Фуриосы. Будет, что посмотреть, и любителям мелодрам и серьёзного кино. Обо всём по порядку в традиционном обзоре кинопремьер по четвергам от ИА «Хабаровский край сегодня».
«Манюня: Приключения в Москве», 6+, продолжительность — 90 мин.
Комедия, Россия, реж.: Денис Гуляр.
После декабрьской премьеры ленты о новогодних приключениях Манюня вновь на больших экранах. На этот раз она с подругами и армянской бабушкой попадает в разнообразные приключения в Москве. Давайте вспомним, откуда появился этот образ рыжеволосой озорной девчонки?
Манюня проделала огромный путь с электронных страниц блога через книги, спектакли и сериал на большие экраны страны. Придумала этот образ девочки на основе своей подруги детства обычный армянский бухгалтер Наринэ Абгарян. Успех у публики был таким, что нелюбимую работу она оставила и переквалифицировалась в писатели. Манюня это образ навеянный сказками Астрид Линдгрен. Эмиль из Лённеберги — любимый персонаж Наринэ. Свои книги о Манюне она писала для взрослых, но героиня одинаково полюбилась и российским детям.
И так, о чём фильм «Манюня: Приключения в Москве»? Жизнь неугомонной Манюни и её подружек Каринэ и Наринэ не стоит не месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства.
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса», 16+, продолжительность — 148 мин.
Фантастика, США, Австралия, реж.: Джордж Миллер.
На больших экранах приквел к «Дороги ярости». Тогда, в 2015-м Джордж Миллер буквально взорвал мир, его лента собрала аж шесть Оскаров, получила титул фильма десятилетия. Но, как признаются критики, в общем-то сюжет вполне мог бы обойтись и без главного героя — Безумного Макса. Внимание зрителя приковала другая героиня — воительница Фуриоса. И режиссёр это понимал. От того и возникла идея по полочкам изложить в новой киносаге жизнь Фуриосы до событий, изложенных в «Дороге ярости».
«Монтессори: Воспитание любовью», 18+, продолжительность — 100 мин.
Биографическая драма, Италия, Франция, реж.: Леа Тодоров.
Мария Монтессори беззаветно любит свою работу и отказывается выходить замуж за своего начальника и коллегу Джузеппе Монтесано, ведь брак для женщины — это кабала, а Мария не хочет никому принадлежать. Вместе с Джузеппе они достигают удивительных результатов в работе, но хранят в тайне собственного сына Марио, ведь внебрачный ребёнок разрушит репутацию обоим. Однажды в их жизни появляется французская красотка Лили, которая пытается сдать в клинику свою нездоровую дочь Тину. Желая как можно скорее избавиться от неудобного ребёнка, Лили будет постепенно открывать не только методы Марии Монтессори, но и её внутреннюю боль. Две противоположные женщины помогут друг другу обрести то, чего у каждой из них нет.
«(Не)идеальные мужчины», 18+, продолжительность — 96 мин.
Комедия, Италия, реж.: Франческо Альбанезе.
Габриэле, Дженнаро, Оскар и Пако — четверо друзей, которым по разным причинам не везёт с работой. В разгар чемпионата мира по футболу они замечают, что многие женщины, не прочь провести с ними время, пока мужья смотрят матчи. И тогда друзья решают поправить своё финансовое положение весьма необычным способом.
«Галопом к мечте», 12+, продолжительность — 145 мин.
Драма, США, реж.: Шон Веллинг.
Джоди мечтает ездить на лошади, но на пути к её мечте стоят бедность и проблемы со здоровьем. Бриджитт ни в чём не знает отказа, она участвует в конных соревнованиях и унижает соперниц. После травмы она попадает в больницу, где в тот же момент проходит курс лечения Джоди. Между девочками завязывается настоящая дружба, которая изменяет судьбы обоих.
«Я помню», 16+, продолжительность — 99 мин.
Мелодрама, Китай, реж.: Чжоу Нань.
Обычный парень влюбляется коллегу. Однако девушка страдает от амнезии — проснувшись утром, она не помнит, что было накануне.
«Мёртвые не причиняют боли», 18+, продолжительность — 129 мин.
Вестерн, США, Дания, реж.: Вигго Мортенсен.
1860-е. Мечты Вивиан и ее мужа Хольгера о светлом будущем разрушены войной. В эти сложные времена супруги пытаются сохранить свою любовь.
«Сплетение судеб», 18+, продолжительность — 121 мин.
Драма, Франция, Канада, Италия, Бельгия, реж.: Летиция Коломбани.
Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьёзной диагноз вмешивается в её планы. Три женщины — три тайны. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.
«Суперпташки. Улётная миссия», 6+, продолжительность — 87 мин.
Мультфильм, Испания, Италия, США, реж.: Нестор Ф. Дэннис.
Птичка Джонни и его пернатые друзья обладают суперспособностями. Однажды они отправляются на секретную миссию, в ходе которой им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.