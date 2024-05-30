Свежее кино в Хабаровске: снова Манюня и предыстория воительницы

Мария Монтессори беззаветно любит свою работу и отказывается выходить замуж за своего начальника и коллегу Джузеппе Монтесано, ведь брак для женщины — это кабала, а Мария не хочет никому принадлежать. Вместе с Джузеппе они достигают удивительных результатов в работе, но хранят в тайне собственного сына Марио, ведь внебрачный ребёнок разрушит репутацию обоим. Однажды в их жизни появляется французская красотка Лили, которая пытается сдать в клинику свою нездоровую дочь Тину. Желая как можно скорее избавиться от неудобного ребёнка, Лили будет постепенно открывать не только методы Марии Монтессори, но и её внутреннюю боль. Две противоположные женщины помогут друг другу обрести то, чего у каждой из них нет.