В выборах ректора Братского государственного университета в качестве кандидатов будут участвовать 3 человека

Отмечается, что все три человека, которые выдвинулись кандидатами на выборы ректора БрГУ, прошли необходимую аттестацию. Это действующий ректор вуза, кандидат технических наук Илья Ситов, доцент базовой кафедры менеджмента и информационных технологий БрГУ, кандидат технических наук Михаил Иванов, а также декан факультета экономики и строительства БрГУ, кандидат технических наук Марина Сыготина.