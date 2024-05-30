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В выборах ректора Братского государственного университета в качестве кандидатов будут участвовать 3 человека

В выборах ректора Братского государственного университета (БрГУ), которые состоятся в этом году, примут участие 3 человека в качестве кандидатов. Соответствующая информация размещена на сайте высшего учебного заведения, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Отмечается, что все три человека, которые выдвинулись кандидатами на выборы ректора БрГУ, прошли необходимую аттестацию. Это действующий ректор вуза, кандидат технических наук Илья Ситов, доцент базовой кафедры менеджмента и информационных технологий БрГУ, кандидат технических наук Михаил Иванов, а также декан факультета экономики и строительства БрГУ, кандидат технических наук Марина Сыготина.

Точная дата выборов ректора БрГУ пока не указывается. Она должна быть согласована с Министерством высшего образования и науки РФ. Не исключено, что выборы главы вуза состоятся уже летом.

Ректор Братского государственного университета избирается сроком на 5 лет.

образование