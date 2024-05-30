В Казани утвердили новые правила пользования общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что, согласно новым правилам, пассажиров обяжут в транспорте, имеющем две двери, заходить через заднюю дверь, а выходить — через обе двери. В транспорте, где есть три двери, посадка должна будет проходить через заднюю и среднюю дверь, а выход через все двери.