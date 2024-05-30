Челябинские ученые создали напиток, который частично заменит инсулин

Ученые Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ разработали рецептуру напитка, понижающего уровень сахара у диабетиков. Для этого они использовали белковый гидролизат, полученный из куриных желудков и молочной сыворотки. Он обладает гипогликемическими свойствами и, как утверждают разработчики, может стать хорошим дополнением к традиционной терапии сахарного диабета первого типа. Результаты исследования опубликованы в рейтинговом российском журнале Food Systems.
Как напомнили в вузе, сахарный диабет — серьезное хроническое заболевание, развивающееся вследствие нарушений секреции или невозможности организма использовать вырабатываемый им инсулин. Пациентам требуется богатое витаминами питание, которое сбалансирует показатели глюкозы. А белковые гидролизаты уже используют в специализированных продуктах питания. Однако обычно их готовят из растительного сырья. А челябинцы получили их из сырья сельскохозяйственной птицы.
«Дело в том, что у животного белка более ценный аминокислотный состав, в отличие от белка растительного, — поясняет доцент кафедры Оксана Зинина. — Поэтому больше вероятности получать активные пептиды, помогающие организму регулировать сахар в крови. Сама технология получения нашего гидролизата уникальна. Мы совмещаем два вида животного белка — творожную сыворотку и измельченные куриные желудки, которые ферментируются при участии пропионовокислых бактерий. Оказалось, что именно эти бактерии способствуют образованию в гидролизате наибольшего количества пептидов с антидиабетическим действием. Кроме того, эти пептиды наделяют готовый напиток антиоксидантным, противовоспалительным, противомикробным и иммуномодулирующим свойствами».
Влияние напитка на снижение глюкозы в крови ученые ЮУрГУ и Южно-Уральского государственного медицинского университета уже изучили на лабораторных животных.
Испытания показали, что белковый гидролизат быстро нормализует уровень сахара в крови как у здоровых, так и у больных сахарным диабетом крыс. Для окончательного подтверждения эффекта предстоит проверить действие биоактивного напитка на добровольцах с сахарным диабетом.
«Мы предполагаем, что наш белковый напиток, введенный в рацион пациентов с сахарным диабетом, может заместить им некоторую долю инъекционного инсулина, — говорит магистрант кафедры Анна Николина. — Его употребление его перед каждым приемом пищи должно воздействовать на организм и сократить принимаемые диабетиками дозы инсулина».
В состав напитка кроме белкового гидролизата ученые включили сироп лактулозы, как эффективный пребиотик, а кроме того — лимонный сок и какао — для повышения вкусовых качеств и насыщенности витаминами.