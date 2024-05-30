Челябинские ученые создали напиток, который частично заменит инсулин

«Дело в том, что у животного белка более ценный аминокислотный состав, в отличие от белка растительного, — поясняет доцент кафедры Оксана Зинина. — Поэтому больше вероятности получать активные пептиды, помогающие организму регулировать сахар в крови. Сама технология получения нашего гидролизата уникальна. Мы совмещаем два вида животного белка — творожную сыворотку и измельченные куриные желудки, которые ферментируются при участии пропионовокислых бактерий. Оказалось, что именно эти бактерии способствуют образованию в гидролизате наибольшего количества пептидов с антидиабетическим действием. Кроме того, эти пептиды наделяют готовый напиток антиоксидантным, противовоспалительным, противомикробным и иммуномодулирующим свойствами».