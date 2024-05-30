Дорого, но опасно: что не так с популярнейшим деликатесом

«Храним открытую банку в холодильнике не более срока, употребляем не более двух-трех столовых ложек в день. Пугаться от присутствия слова “консервант” в составе не стоит: добросовестные производители используют безвредные консерванты и поваренную соль в разрешенном количестве. И помните, что качественная красная икра не может стоить дешево».