Дорого, но опасно: что не так с популярнейшим деликатесом

Кандидат медицинских наук, терапевт Светлана Артемова обращает внимание на высокую калорийность и перебор с натрием в продукте.
По ее словам, 270 ккал содержится в 100 г продукта. Доктор добавила, что в любимом деликатесе содержится еще и много натрия (из-за соляной обработки).
Это, как отмечено в публикации РБК, может навредить здоровью людей с повышенным артериальным давлением, болезнями почек и повышенным уровнем холестерина. В одной столовой ложке икры лосося содержится 13% суточной нормы натрия.
Если не злоупотреблять, икра не наносит ущерба здоровью, хотя может вызывать аллергические реакции у людей, склонных к этому и страдающих непереносимостью рыбы и других морепродуктов.
Терапевт Софья Хасиева уточняет, что вред красная икра может принести, если:
продукт куплен у недобросовестного производителя;нарушены условия хранения;есть деликатес в избыточном количестве.
Хасиева убеждает покупать икру только в заводской упаковке, со всеми маркировками.
«Храним открытую банку в холодильнике не более срока, употребляем не более двух-трех столовых ложек в день. Пугаться от присутствия слова “консервант” в составе не стоит: добросовестные производители используют безвредные консерванты и поваренную соль в разрешенном количестве. И помните, что качественная красная икра не может стоить дешево».
Красная икра — натуральный рыбный продукт, богатый высоким содержанием белка и жира и с низким содержанием углеводов. К красной относится икра лососевых пород рыб (чаще горбуша, кета и форель). Считается ценным пищевым продуктом, отличается относительно высокой стоимостью.