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Дорого, но опасно: что не так с популярнейшим деликатесом

«Это икра черная, красная, а это заморская баклажанная». Многие помнят реплику из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В наши дни икра считается изысканным продуктом. При этом врачи озвучивают опасность употребления красной икры, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Кандидат медицинских наук, терапевт Светлана Артемова обращает внимание на высокую калорийность и перебор с натрием в продукте.

По ее словам, 270 ккал содержится в 100 г продукта. Доктор добавила, что в любимом деликатесе содержится еще и много натрия (из-за соляной обработки).

Это, как отмечено в публикации РБК, может навредить здоровью людей с повышенным артериальным давлением, болезнями почек и повышенным уровнем холестерина. В одной столовой ложке икры лосося содержится 13% суточной нормы натрия.

Если не злоупотреблять, икра не наносит ущерба здоровью, хотя может вызывать аллергические реакции у людей, склонных к этому и страдающих непереносимостью рыбы и других морепродуктов.

Терапевт Софья Хасиева уточняет, что вред красная икра может принести, если:

продукт куплен у недобросовестного производителя;нарушены условия хранения;есть деликатес в избыточном количестве.

Хасиева убеждает покупать икру только в заводской упаковке, со всеми маркировками.

«Храним открытую банку в холодильнике не более срока, употребляем не более двух-трех столовых ложек в день. Пугаться от присутствия слова “консервант” в составе не стоит: добросовестные производители используют безвредные консерванты и поваренную соль в разрешенном количестве. И помните, что качественная красная икра не может стоить дешево».

Софья Хасиева

Красная икра — натуральный рыбный продукт, богатый высоким содержанием белка и жира и с низким содержанием углеводов. К красной относится икра лососевых пород рыб (чаще горбуша, кета и форель). Считается ценным пищевым продуктом, отличается относительно высокой стоимостью.