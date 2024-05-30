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Осадки обойдут стороной Хабаровск 31 мая

Небольшой дождь возможен в южных районах края.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Последний день весны принесет в Хабаровский край комфортную погоду. Опасных метеоявлений не ожидается, а осадки будут минимальными. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевом центре осадки не предвидятся. Ночью температура опустится до +4…+6 градусов, а днем поднимется до +20…+22 градусов. Ветер будет северо-восточным, со скоростью от четырех до 10 метров в секунду.

В южных районах края местами возможен небольшой дождь. Ночью температура составит от +3 до +8 градусов, а днем поднимется до +16 +21 градуса. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В центральных районах края осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться от +1 до +7 градусов, а днем достигнет +16 +26. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от двух до 10 метров в секунду.

На севере края также существенных осадков не предвидится. Ночью столбики термометров покажут от нуля до +10 градусов, а днем температура поднимется до +8…+28 градусов. Ветер будет различных направлений, со скоростью от трех до 11 метров в секунду.