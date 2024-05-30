Осадки обойдут стороной Хабаровск 31 мая

Последний день весны принесет в Хабаровский край комфортную погоду. Опасных метеоявлений не ожидается, а осадки будут минимальными. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевом центре осадки не предвидятся. Ночью температура опустится до +4…+6 градусов, а днем поднимется до +20…+22 градусов. Ветер будет северо-восточным, со скоростью от четырех до 10 метров в секунду.
В центральных районах края осадков не ожидается. Ночью температура будет колебаться от +1 до +7 градусов, а днем достигнет +16 +26. Ветер различных направлений будет дуть со скоростью от двух до 10 метров в секунду.
На севере края также существенных осадков не предвидится. Ночью столбики термометров покажут от нуля до +10 градусов, а днем температура поднимется до +8…+28 градусов. Ветер будет различных направлений, со скоростью от трех до 11 метров в секунду.