Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке дадут вторую жизнь заброшенному зданию

В приморской столице появится новый спортивный комплекс.

Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке появится новый муниципальный спортивный комплекс. Заброшенное здание на Океанском проспекте, 19 В, заиграет новыми красками и станет еще одним местом притяжения ценителей здорового образа жизни, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Недавно заброшка перешла в муниципальную собственность и ей тут же нашли достойное применение. Мэр Константин Шестаков проверил, как постепенно меняется здание.

«К этим работам удалось приступить благодаря реализации мастер-плана и казначейскому кредиту. После ремонта здесь будет работать муниципальная спортивная школа, которую смогут посещать все желающие».

На сегодняшний день здесь уже успели провести демонтажные работы, как внутри, так и снаружи. Вскоре приступят к обустройству новой кровли, конечно же обновят фасад и приступят к полноценному ремонту спортивных залов. Дети и взрослые смогут развиваться в любимом виде спорта, как только комплекс откроет свои двери.

Спортивных залов будет четыре. В управлении физической культуры и спорта объяснили, что самый большой будет использоваться преимущественно для занятий художественной гимнастикой. Еще в одном зале планируется проводить тренировки по теннису. Остальные два в цокольных помещениях подойдут для иных занятий. Какие именно направления будут в спорткомплексе — станет ясно, когда укомплектуют рабочий коллектив.

Кроме того, глава Владивостока подчеркнул, что спортивный комплекс можно будет использовать и для проведения как городских, так и региональных соревнований. Завершить работы по реконструкции объекта планируют до конца 2024 года.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что в городе у моря появится еще один современный сквер. Территорию планируется облагородить на Жигура, 2−6, неподалеку от недавно возведенного ЖК. При этом радовать общественное пространство будет не только новоселов, насладиться зеленью и отдохнуть от суеты, находясь в городской черте, сможет любой желающий.

недвижимость