Во Владивостоке дадут вторую жизнь заброшенному зданию

Недавно заброшка перешла в муниципальную собственность и ей тут же нашли достойное применение. Мэр Константин Шестаков проверил, как постепенно меняется здание.

«К этим работам удалось приступить благодаря реализации мастер-плана и казначейскому кредиту. После ремонта здесь будет работать муниципальная спортивная школа, которую смогут посещать все желающие».

На сегодняшний день здесь уже успели провести демонтажные работы, как внутри, так и снаружи. Вскоре приступят к обустройству новой кровли, конечно же обновят фасад и приступят к полноценному ремонту спортивных залов. Дети и взрослые смогут развиваться в любимом виде спорта, как только комплекс откроет свои двери.