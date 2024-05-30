Во Владивостоке дадут вторую жизнь заброшенному зданию

Во Владивостоке появится новый муниципальный спортивный комплекс. Заброшенное здание на Океанском проспекте, 19 В, заиграет новыми красками и станет еще одним местом притяжения ценителей здорового образа жизни, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Недавно заброшка перешла в муниципальную собственность и ей тут же нашли достойное применение. Мэр Константин Шестаков проверил, как постепенно меняется здание.
«К этим работам удалось приступить благодаря реализации мастер-плана и казначейскому кредиту. После ремонта здесь будет работать муниципальная спортивная школа, которую смогут посещать все желающие».
Спортивных залов будет четыре. В управлении физической культуры и спорта объяснили, что самый большой будет использоваться преимущественно для занятий художественной гимнастикой. Еще в одном зале планируется проводить тренировки по теннису. Остальные два в цокольных помещениях подойдут для иных занятий. Какие именно направления будут в спорткомплексе — станет ясно, когда укомплектуют рабочий коллектив.
Кроме того, глава Владивостока подчеркнул, что спортивный комплекс можно будет использовать и для проведения как городских, так и региональных соревнований. Завершить работы по реконструкции объекта планируют до конца 2024 года.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что в городе у моря появится еще один современный сквер. Территорию планируется облагородить на Жигура, 2−6, неподалеку от недавно возведенного ЖК. При этом радовать общественное пространство будет не только новоселов, насладиться зеленью и отдохнуть от суеты, находясь в городской черте, сможет любой желающий.