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Ялта, Алушта и Евпатория: где в Крыму откроются пляжи летом 2024 года

К курортному сезону-2024 в Крыму откроется 340 пляжей.

Источник: Комсомольская правда

На полуострове летом 2024 года откроют 340 пляжей. На большинстве из них уже завешены подготовительные работы. Как сообщили в пресс-службе Минкурортов РК, специалисты обследовали дно и восстановили места отдыха после шторма и ливней.

«Комсомолка» рассказывает, где в Крыму откроются пляжи к курортному сезону-2024.

Где откроются пляжи на Южном берегу Крыма в 2024 году

Наибольшее количество пляжей в 2024 году будут работать на Южном берегу Крыма. Так, в Ялте откроются 69 мест отдыха, а в Алуште — 78. Самые известные из них, разумеется, пляжи Массандры, Интурист, а также центральный пляж Алушты.

— Главы администраций и их заместители, ответственные за подготовку туристической инфраструктуры к сезону, проводят контрольные мониторинги пляжных территорий, — рассказали в пресс-службе Минкурортов Крыма.

В этом году также увеличится число пляжей, оснащенных детскими спорткомплексами и тренажерами.

Места отдыха на западной части Крыма в 2024 году

На Западе Крыма тоже откроется много пляжей. Так, в Евпатории отдохнуть можно на 68 официально отведенных для этого местах. Также восемь пляжей будут доступны для туристов и местных жителей в Черноморском районе (семь из них — в Оленевке). В Сакском районе готовят к открытию три пляжа — в Новофедоровке и на Южной косе Донузлава.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Сотрудники силовых структур и МЧС проверили регламенты служб охраны, реагирования на возникновение любых чрезвычайных и внештатных ситуаций.

Пляжи в Феодосии и Коктебеле в 2024 году

По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, ни один регион не остается полностью без пляжных территорий. Так, в Феодосии летом 2024 года будут работать 52 пляжа. Например, отдохнуть можно будет на оборудованном месте отдыха возле одноименного пансионата, а также на территории феодосийского военного санатория.

Не обошли стороной и Коктебель, где, как отметил Вадим Волченко, реализуется государственная программа.

Напомним, ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о пляжах Коктебеля.

Ознакомиться с полным перечнем открытых пляжей полуострова можно по этой ссылке.

туризм и отдых