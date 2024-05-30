Ялта, Алушта и Евпатория: где в Крыму откроются пляжи летом 2024 года

На полуострове летом 2024 года откроют 340 пляжей. На большинстве из них уже завешены подготовительные работы. Как сообщили в пресс-службе Минкурортов РК, специалисты обследовали дно и восстановили места отдыха после шторма и ливней.
«Комсомолка» рассказывает, где в Крыму откроются пляжи к курортному сезону-2024.
Где откроются пляжи на Южном берегу Крыма в 2024 году
Наибольшее количество пляжей в 2024 году будут работать на Южном берегу Крыма. Так, в Ялте откроются 69 мест отдыха, а в Алуште — 78. Самые известные из них, разумеется, пляжи Массандры, Интурист, а также центральный пляж Алушты.
— Главы администраций и их заместители, ответственные за подготовку туристической инфраструктуры к сезону, проводят контрольные мониторинги пляжных территорий, — рассказали в пресс-службе Минкурортов Крыма.
В этом году также увеличится число пляжей, оснащенных детскими спорткомплексами и тренажерами.
Места отдыха на западной части Крыма в 2024 году
На Западе Крыма тоже откроется много пляжей. Так, в Евпатории отдохнуть можно на 68 официально отведенных для этого местах. Также восемь пляжей будут доступны для туристов и местных жителей в Черноморском районе (семь из них — в Оленевке). В Сакском районе готовят к открытию три пляжа — в Новофедоровке и на Южной косе Донузлава.
Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Сотрудники силовых структур и МЧС проверили регламенты служб охраны, реагирования на возникновение любых чрезвычайных и внештатных ситуаций.
Пляжи в Феодосии и Коктебеле в 2024 году
По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, ни один регион не остается полностью без пляжных территорий. Так, в Феодосии летом 2024 года будут работать 52 пляжа. Например, отдохнуть можно будет на оборудованном месте отдыха возле одноименного пансионата, а также на территории феодосийского военного санатория.
Не обошли стороной и Коктебель, где, как отметил Вадим Волченко, реализуется государственная программа.
Напомним, ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о пляжах Коктебеля.
Ознакомиться с полным перечнем открытых пляжей полуострова можно по этой ссылке.