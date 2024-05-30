Ялта, Алушта и Евпатория: где в Крыму откроются пляжи летом 2024 года

На Западе Крыма тоже откроется много пляжей. Так, в Евпатории отдохнуть можно на 68 официально отведенных для этого местах. Также восемь пляжей будут доступны для туристов и местных жителей в Черноморском районе (семь из них — в Оленевке). В Сакском районе готовят к открытию три пляжа — в Новофедоровке и на Южной косе Донузлава.