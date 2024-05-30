Жители Нижегородской области возят покойников на кладбище на электричке

Жители поселка Каменный Овраг в Нижегородской области вынуждены возить покойников на кладбище на электричке. Причиной тому — плохие дороги, особенно в распутицу, сообщает региональное отделение «Народного фронта».
«Были такие вопиющие случаи, что у нас умерших возили на электричке. Сажали, как будто еще живого, и везли. Три случая было», — рассказывает местная жительница Екатерина Кукушкина.
Односельчанка подтверждает, если умирает человек, спецмашина добирается не меньше четырех часов, постоянно застревая в грязи. По автодороге еще можно доехать только до самого поселка, но в населенном пункте дорог нет. Продуктовая лавка сюда не приезжает. Местным жителям приходится ходить по тропке, которую накатали автомобили. Через лес идти 5 км. Если проходит дождь, людей просто отрезает от цивилизации.
Кроме того, поселок разделяет железная дорога. Дрова для печей и стройматериалы приходится носить через железную дорогу на свой страх и риск.
«Просьбу о строительстве дороги на месте тропки администрация выполнить не может, ссылаясь на правила безопасности. Предложений о возведении дороги в другом месте не выдвигает», — добавляет реготделение «Народного фронта».
Жители просят сделать им не только дорогу, но и переезд через железнодорожные пути.