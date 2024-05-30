Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Нижегородской области возят покойников на кладбище на электричке

В поселке Каменный Овраг нет дорог.

Источник: Народный фронт Нижегородской области

Жители поселка Каменный Овраг в Нижегородской области вынуждены возить покойников на кладбище на электричке. Причиной тому — плохие дороги, особенно в распутицу, сообщает региональное отделение «Народного фронта».

«Были такие вопиющие случаи, что у нас умерших возили на электричке. Сажали, как будто еще живого, и везли. Три случая было», — рассказывает местная жительница Екатерина Кукушкина.

Односельчанка подтверждает, если умирает человек, спецмашина добирается не меньше четырех часов, постоянно застревая в грязи. По автодороге еще можно доехать только до самого поселка, но в населенном пункте дорог нет. Продуктовая лавка сюда не приезжает. Местным жителям приходится ходить по тропке, которую накатали автомобили. Через лес идти 5 км. Если проходит дождь, людей просто отрезает от цивилизации.

Кроме того, поселок разделяет железная дорога. Дрова для печей и стройматериалы приходится носить через железную дорогу на свой страх и риск.

«Просьбу о строительстве дороги на месте тропки администрация выполнить не может, ссылаясь на правила безопасности. Предложений о возведении дороги в другом месте не выдвигает», — добавляет реготделение «Народного фронта».

Жители просят сделать им не только дорогу, но и переезд через железнодорожные пути.