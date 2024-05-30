Жители Нижегородской области возят покойников на кладбище на электричке

Односельчанка подтверждает, если умирает человек, спецмашина добирается не меньше четырех часов, постоянно застревая в грязи. По автодороге еще можно доехать только до самого поселка, но в населенном пункте дорог нет. Продуктовая лавка сюда не приезжает. Местным жителям приходится ходить по тропке, которую накатали автомобили. Через лес идти 5 км. Если проходит дождь, людей просто отрезает от цивилизации.