Сезон дождей начался в Ростове-на-Дону с 29 мая

Сезон дождей спрогнозировали в Ростове-на-Дону синоптики. Возможность кратковременных осадков не исключали еще вчера, 29 мая. В последующие дни также ожидаются периоды ненастья.
Переменную облачность и небольшие дожди с грозами обещают 30, 31 мая и 1 июня.
Ночная температура воздуха в указанный период сохранится в пределах от +14 до +17, дневная — от +25 до +27, в первый день лета столбики термометров могут подняться до +30. Порывы ветра в среднем составят 5−10 м/с, при грозе они могут достигать 15−18 м/с.