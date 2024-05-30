Сезон дождей начался в Ростове-на-Дону с 29 мая

Ночная температура воздуха в указанный период сохранится в пределах от +14 до +17, дневная — от +25 до +27, в первый день лета столбики термометров могут подняться до +30. Порывы ветра в среднем составят 5−10 м/с, при грозе они могут достигать 15−18 м/с.