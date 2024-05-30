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Сезон дождей начался в Ростове-на-Дону с 29 мая

Синоптики предупредили жителей Ростова-на-Дону о кратковременных осадках.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +18°

Сезон дождей спрогнозировали в Ростове-на-Дону синоптики. Возможность кратковременных осадков не исключали еще вчера, 29 мая. В последующие дни также ожидаются периоды ненастья.

Переменную облачность и небольшие дожди с грозами обещают 30, 31 мая и 1 июня.

Ночная температура воздуха в указанный период сохранится в пределах от +14 до +17, дневная — от +25 до +27, в первый день лета столбики термометров могут подняться до +30. Порывы ветра в среднем составят 5−10 м/с, при грозе они могут достигать 15−18 м/с.