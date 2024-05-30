Прокуратура через суд требует ремонта разрушенного моста в Приморье

Также отметим, что следственный комитет Приморья организовал проверку сообщений о неудовлетворительном состоянии временного проезда через реку в селе Андреевка Хасанского муниципального округа. Предварительно установлено, что мост через реку признан аварийным и не функционирующим, что привело к отсутствию транспортного сообщения для граждан, проживающих на улице Заречная.