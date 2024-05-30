Прокуратура через суд требует ремонта разрушенного моста в Приморье

В Приморье прокуратура через суд добивается ремонта аварийного моста, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Уссурийская городская прокуратура проверила состояния дорожного полотна мостового сооружения на 4 км дороги «Хабаровск — Владивосток — с. Баневурово». Было установлено, что нижний пояс и продольные балки моста находятся в неудовлетворительном состоянии: арматура оголена, бетонные элементы разрушены, имеются просадки и другие дефекты.
«Уссурийский городской прокурор предъявил административный иск о признании незаконным бездействия Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и возложении на ведомство обязанности привести мост в надлежащее техническое состояние», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура в суде требует ремонта разрушенного моста в Приморье. Фото: Прокуратура Приморского края.
В целях обеспечения соблюдения прав граждан прокурор края объявил предостережение о недопустимости нарушений закона министру транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексею Игнатенко. По требованию прокурора, министр совместно с работниками ведомства выехал на место, чтобы лично убедиться в важности транспортной артерии и необходимости её восстановления.
Для минимизации рисков аварий движение по мосту было перекрыто, а обслуживающая компания организовала альтернативный проезд: установлены необходимые дорожные знаки и светофоры.
Напомним, большегруз повредил мост на пересечении дорог «А-370» и «Хабаровск — Владивосток — с. Баневурово» в полночь 29 марта при транспортировке крупногабаритного груза. Водитель с места ДТП скрылся.
Также отметим, что следственный комитет Приморья организовал проверку сообщений о неудовлетворительном состоянии временного проезда через реку в селе Андреевка Хасанского муниципального округа. Предварительно установлено, что мост через реку признан аварийным и не функционирующим, что привело к отсутствию транспортного сообщения для граждан, проживающих на улице Заречная.
Всего на территории Приморского края — 1600 мостов. Четверть из них — в ветхом и аварийном состоянии. Все они строились ещё в советские годы из расчета на меньшие нагрузки.