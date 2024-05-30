Свердловчанам запретили посещать леса: на дорогах появятся шлагбаумы и КПП

«До 21 июня текущего года будет установлено ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, находящиеся на землях лесного фонда региона и на земельных участках, являющихся областной собственностью. Данное ограничение не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Естественно, при условии соблюдения правил пожарной безопасности», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.
Сотрудники лесничеств распространят эту информацию по территории лесного фонда. Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами, на въездах в лес будут организованы КПП.
Напомним, особый противопожарный режим установлен в Свердловской области с 12 апреля. В этот период действуют особые ограничения, связанные с обеспечением пожарной безопасности. В это время запрещено разводить костры, пользоваться переносными мангалами, даже на своем участке. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности.
За нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы:
— для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей; виновникам пожара — от 40 до 50 тыс. рублей;
— для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей;
— для предпринимателей без юрлица — от 60 до 80 тыс. рублей;
— для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. рублей.
В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны