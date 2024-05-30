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Свердловчанам запретили посещать леса: на дорогах появятся шлагбаумы и КПП

В Свердловской области власти ввели запрет на посещение лесов. Такое решение было принято на заседании правительства, чтобы не ухудшать ситуацию с лесными пожарами, сообщает департамент информационно политики региона.

Источник: телеграм-канал

«До 21 июня текущего года будет установлено ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, находящиеся на землях лесного фонда региона и на земельных участках, являющихся областной собственностью. Данное ограничение не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Естественно, при условии соблюдения правил пожарной безопасности», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Сотрудники лесничеств распространят эту информацию по территории лесного фонда. Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами, на въездах в лес будут организованы КПП.

Напомним, особый противопожарный режим установлен в Свердловской области с 12 апреля. В этот период действуют особые ограничения, связанные с обеспечением пожарной безопасности. В это время запрещено разводить костры, пользоваться переносными мангалами, даже на своем участке. Исключением является только использование стационарных мангалов или печей, выполненных с соблюдением требований пожарной безопасности.

За нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы:

— для граждан — от 10 до 20 тыс. рублей; виновникам пожара — от 40 до 50 тыс. рублей;

— для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей;

— для предпринимателей без юрлица — от 60 до 80 тыс. рублей;

— для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. рублей.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100−94−00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб.

экология