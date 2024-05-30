Свердловчанам запретили посещать леса: на дорогах появятся шлагбаумы и КПП

«До 21 июня текущего года будет установлено ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, находящиеся на землях лесного фонда региона и на земельных участках, являющихся областной собственностью. Данное ограничение не распространяется на граждан, предпринимателей и организации, деятельность которых связана с пребыванием в лесах. Естественно, при условии соблюдения правил пожарной безопасности», — сказал губернатор Евгений Куйвашев.