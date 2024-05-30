Два енота-полоскуна родились в зоопарке «Мадагаскар»

Братья-близнецы родились в семье енотов Анфисы и Лютика еще в середине апреле. Папу сразу же после рождения детенышей отселили в другой вольер, а мама осталась присматривать за малышами.
Сейчас у маленьких енотов уже открылись глаза и началась стадия активного изучения мира.
«Следующей будет стадия активного хулиганства, которая у енотов продолжается всю жизнь», — говорится в сообщении.
Напомним, еноты-полоскуны — коренные жители Америки. Вид завезли в Евразию, где животные хорошо прижились. В России они наиболее распространены в Дагестане и Краснодарском крае.