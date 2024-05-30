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Нижегородские пункты СДЭК возобновили выдачу отправлений

В регионе на сегодняшний день действует 151 пункт выдачи заказов.

Источник: РИА "Новости"

Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на пунктах выдачи заказов в Нижегородской области. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в компании.

Напомним, сервис перестал работать из-за технического сбоя сайта и приложения по всей стране. Нарушения в работе пунктов выдачи появились еще в воскресенье, 26 мая — нижегородцам пришлось уходить с пустыми руками. Восстановить работу обещали к среде, продлив срок хранения посылок.

Ранее посылку могли получить только те клиенты, кому пришло смс-уведомление о получении еще до технического сбоя. Теперь пункты выдачи вновь заработали для всех.

«Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи», — отметил директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

Следующим шагом компании станет запуск возможности отправки и перемещения посылок, которые хранятся на складах.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, как IT-эксперт прокомментировал хакерскую атаку на СДЭК.