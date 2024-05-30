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Крымский мост был закрыт 3 часа: сколько ждать проезда

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости Крым. В очереди перед Крымским мостом проезда ожидают более 700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 370 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи находится 392 транспортных средства. Время ожидания более часа», — говорится в сообщении.

Крымский мост был перекрыт для проезда почти три часа. Его закрыли в четверг в 07:30, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Движение автотранспорта по мосту было возобновлено в 10:28.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.

По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.

Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.