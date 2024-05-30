В КФУ начало учебного года переносят на 1 ноября

В Казанском федеральном университете (КФУ) начало учебного года переносят на 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
Как пояснили в КФУ, в 2024/2025 учебном году очные занятия начнутся на два месяца позже. Это связано с проведением в столице Татарстана саммита БРИКС. Мероприятие пройдет с 22 по 24 октября.
Студенческие общежития Деревни Универсиады освободят 1 сентября. Это необходимо для проведения ремонта и подготовки помещений для заселения гостей. А до конца лета там будут проживать студенты.
Напомним, в КФУ из-за трещин приступили к реставрации главного здания.