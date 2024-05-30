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В КФУ начало учебного года переносят на 1 ноября

Это связано с проведением в столице Татарстана саммита БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

В Казанском федеральном университете (КФУ) начало учебного года переносят на 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как пояснили в КФУ, в 2024/2025 учебном году очные занятия начнутся на два месяца позже. Это связано с проведением в столице Татарстана саммита БРИКС. Мероприятие пройдет с 22 по 24 октября.

Студенческие общежития Деревни Универсиады освободят 1 сентября. Это необходимо для проведения ремонта и подготовки помещений для заселения гостей. А до конца лета там будут проживать студенты.

Напомним, в КФУ из-за трещин приступили к реставрации главного здания.

образование