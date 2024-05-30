Бригада Сергея Васина «Усковской» выдала на-гора миллионную тонну угля

Шахтеры «Усковской» первыми среди предприятий Распадской угольной компании добыли 1 млн тонн угля с начала года. Высоких производственных показателей добился участок по добыче угля № 5 (начальник участка Дмитрий Роганов, бригадир Сергей Васин, механик Евгений Зуев).
Миллион тонн угля добыт из лавы 48−04, сейчас проходчики готовят горные выработки для нового выемочного участка 48−10. Вклад в добычу миллиона тонн внесли все участки шахты. Проходческие коллективы № 1, 3 и 6 своевременно подготовили очистной фронт. Специалисты участка «Шахтный транспорт» доставили материалы в забой. Работники участка «Конвейерный транспорт» выполнили планово-предупредительные ремонты. Все эти меры в комплексе позволили шахте увеличить фонд рабочего времени и минимизировать простои.
С производственным достижением шахтеров поздравили руководители компании и коллеги. Бригадир Сергей Васин передал символический камень угля с надписью «1 000 000» генеральному директору Распадской угольной компании Владимиру Мельниченко. Гендиректор поблагодарил коллектив предприятия за труд, ответственный подход к делу и пожелал новых производственных побед и безопасной работы.
Цифровые проекты «Шахта Go!», «Цифровой наряд», «Диспетчерская 2.0», «Интегрированная среда управления ремонтами ТОРО» и другие помогают шахтерам готовить выработки и добывать уголь. Также на предприятии разрабатывается новый проект «Видеоаналитика лавного конвейера», направленный на выявление и своевременное устранение поломок элементов лавного привода.
Шахта «Усковская» добывает коксующийся уголь ценной марки ГЖ. После обогащения на фабриках Распадской угольной компании концентрат поставляется на металлургические и коксохимические предприятия России и Юго-Восточной Азии.
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