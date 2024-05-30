Бригада Сергея Васина «Усковской» выдала на-гора миллионную тонну угля

Миллион тонн угля добыт из лавы 48−04, сейчас проходчики готовят горные выработки для нового выемочного участка 48−10. Вклад в добычу миллиона тонн внесли все участки шахты. Проходческие коллективы № 1, 3 и 6 своевременно подготовили очистной фронт. Специалисты участка «Шахтный транспорт» доставили материалы в забой. Работники участка «Конвейерный транспорт» выполнили планово-предупредительные ремонты. Все эти меры в комплексе позволили шахте увеличить фонд рабочего времени и минимизировать простои.