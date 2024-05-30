Окунуться в лето: 1 июня в Москве заработают бассейны под открытым небом

В некоторых местах откроются бассейны и других видов. Для отдыха с детьми лучше всего подойдут фестивальные площадки проекта «Московские сезоны» в районах Коптево, Теплый Стан, Вешняки, а также на улице Перерве и Сухонской улице. На каждой из них для юных гостей сделали бассейн поменьше. Тех, кто желает отдохнуть в джакузи, приглашают в парки «Сокольники» и «Красная Пресня». А гостей ландшафтного парка «Митино», парков 50-летия Октября и «Ходынское поле» в зонах отдыха ждут бассейны всех видов.