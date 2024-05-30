Окунуться в лето: 1 июня в Москве заработают бассейны под открытым небом

В современных зонах отдыха предусмотрели необходимую инфраструктуру, позаботились о комфорте и безопасности гостей. Бассейны будут работать весь летний сезон в хорошую погоду, поэтому искупаться и позагорать здесь успеют все желающие.
1 июня бассейны откроются на 18 площадках. В течение лета их количество увеличится. Актуальный перечень городских зон отдыха с бассейнами и подробную информацию о них, а также ссылки на бронирование мест можно найти на специальной странице mos.ru.
Инфраструктура, удобство и безопасность
Основой каждой зоны отдыха станут плавательные бассейны. Их количество и размеры могут различаться в зависимости от площадки. Воду будут пропускать через систему фильтрации и подогревать.
В некоторых местах откроются бассейны и других видов. Для отдыха с детьми лучше всего подойдут фестивальные площадки проекта «Московские сезоны» в районах Коптево, Теплый Стан, Вешняки, а также на улице Перерве и Сухонской улице. На каждой из них для юных гостей сделали бассейн поменьше. Тех, кто желает отдохнуть в джакузи, приглашают в парки «Сокольники» и «Красная Пресня». А гостей ландшафтного парка «Митино», парков 50-летия Октября и «Ходынское поле» в зонах отдыха ждут бассейны всех видов.
Каждый посетитель сможет позагорать на шезлонге или отдохнуть от солнца под зонтиком. В ландшафтном парке «Митино», парках 50-летия Октября, «Ходынское поле» и «Красная Пресня» доступны для бронирования и приобретения билеты, которые позволят отдыхать на двухместном лежаке с перголой.
Все площадки оснастили необходимой инфраструктурой: раздевалками, душем, санузлом. В специальных шкафчиках при наличии свободных ячеек можно будет оставить на хранение личные вещи.
Предусмотрены дополнительные услуги, которые не входят в стоимость входного билета и приобретаются на месте. Так, в пункте проката можно будет арендовать полотенце, при этом потребуется оставить залог наличными деньгами. Посетители также смогут приобрести одноразовые тапочки и надувные нарукавники. На площадках для гостей будут доступны бары с напитками и едой.
За безопасностью будут следить сотрудники бассейнов. Кроме того, организуют видеонаблюдение, а возле зон отдыха станут дежурить бригады скорой помощи и спасателей.
Отдыхать в бассейнах могут посетители в возрасте от трех лет. Дети от трех до 14 лет должны будут находиться под присмотром взрослых. Кроме того, нужно помнить, что родители или опекуны продолжают нести ответственность за подростков старше 14 лет, которые имеют право прийти без сопровождения.
Как попасть в бассейн и сколько стоит посещение
Городские бассейны в парках и на фестивальных площадках будут работать ежедневно при хорошей погоде. Перед посещением необходимо выбрать зону отдыха на специальной странице mos.ru и забронировать место на подходящий сеанс. Предварительное бронирование нужно, чтобы у каждого гостя были комфортные условия, а также чтобы избежать очередей. При входе на территорию бассейна потребуется предъявить бронь, оплатить билет и согласиться с правилами посещения. Кроме того, у детей, сопровождающих их взрослых и предъявителей личных карт посетителя администратор проверит необходимые документы.
Первый сеанс продлится полтора часа — с 09:00 до 10:30. Второй, третий и четвертый сеансы будут трехчасовыми — с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00.
Если гость опаздывает к началу выбранного сеанса на 20 и более минут, его бронь аннулируется. Между сеансами запланированы 30-минутные технические перерывы. Во время них отдых на территории не предусмотрен.
Для взрослых (гостей старше 12 лет) цена входного билета на первый сеанс в будни составит 750 рублей, в выходные и праздники — тысячу рублей. Отдых во время второго, третьего или четвертого сеанса в будни обойдется в 1,5 тысячи рублей, в выходные и праздничные дни — две тысячи рублей.
Для посетителей до 12 лет, а также граждан, имеющих право на льготы, цена входного билета составит 50 процентов от полной стоимости. Подробности можно узнать здесь.
При этом гости должны предъявить документы, подтверждающие личность, возраст и принадлежность к льготной категории. Входной билет дает право купаться, пользоваться шезлонгом с зонтиком, сопутствующей инфраструктурой и свободной ячейкой в шкафчике для хранения личных вещей до конца текущего сеанса.
Входной билет, включающий пользование двухместным лежаком повышенной комфортности вместо индивидуального шезлонга, для всех категорий граждан, сеансов и дней недели будет стоить пять тысяч рублей. Пройти по нему можно одному или вдвоем. Билеты такой категории доступны при бронировании места в ландшафтном парке «Митино», парках 50-летия Октября, «Ходынское поле» и «Красная Пресня».
Узнать больше о городских бассейнах в парках и на фестивальных площадках, возможностях отдыха, правилах посещения, а также найти ответы на популярные вопросы можно на специальной странице mos.ru.
Где будут работать открытые бассейны
Проект «Московские сезоны»:
— фестивальная площадка в Зеленограде (ЗелАО);
— фестивальная площадка в районе Куркино (СЗАО);
— фестивальная площадка в районе Коптево (САО);
— фестивальная площадка возле станции метро «Некрасовка» (ЮВАО);
— фестивальная площадка возле станции метро «Алма-Атинская» (ЮАО);
— фестивальная площадка на улице Перерве (ЮВАО);
— фестивальная площадка в районе Гольяново (ВАО);
— фестивальная площадка в районе Теплый Стан (ЮЗАО);
— фестивальная площадка в районе Вешняки (ВАО);
— фестивальная площадка на Сухонской улице (СВАО);
— фестивальная площадка в проезде Серебрякова (СВАО);
— фестивальная площадка на Мичуринском проспекте (ЗАО).
Парки:
— ландшафтный парк «Митино» (СЗАО);
— парк 50-летия Октября (ЗАО);
— парк «Ходынское поле» (САО);
— парк «Дубки» (САО);
— парк «Сокольники» (ВАО);
— парк «Красная Пресня» (ЦАО).