Главные новости к 30 мая

Умерла Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни, сообщили на ее странице в соцсетях.
https://news.mail.ru/society/61293806/
WP: США обеспокоены атаками ВСУ по ракетным радарам России
США не намерены атаковать Россию ядерным оружием, но украинские удары по РЛС, отслеживающим баллистические ракеты, Москва может воспринять как нацеленные на систему ядерного сдерживания.
https://news.mail.ru/politics/61293441/
Орбан объяснил, почему Венгрия не присоединяется к БРИКС
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не выходит из Европейского союза и не присоединяется к БРИКС, потому что 75% венгерского экспорта направляется на европейский рынок.
https://finance.mail.ru/2024−05−30/orban-obyasnil-pochemu-vengriya-ostaetsya-v-es-i-ne-prisoedinyaetsya-k-briks-61292324/
Кирби признал, что США причастны к созданию «формулы Зеленского»
Президент Украины Владимир Зеленский вынесет на рассмотрение швейцарского саммита урезанную с десяти до трех пунктов «формулу мира».
https://news.mail.ru/politics/61289350/
Владелец «Пятерочки» объяснил подорожание яиц
Оно было связано со вспышкой птичьего гриппа на фабриках, а также нехваткой кадров — «петухи есть, а рук нет».
https://finance.mail.ru/2024−05−30/vladelec-pyaterochki-obyasnil-podorozhanie-yaic-61292823/