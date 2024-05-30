Главные новости к 30 мая

Орбан объяснил, почему Венгрия не присоединяется к БРИКС

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не выходит из Европейского союза и не присоединяется к БРИКС, потому что 75% венгерского экспорта направляется на европейский рынок.

https://finance.mail.ru/2024−05−30/orban-obyasnil-pochemu-vengriya-ostaetsya-v-es-i-ne-prisoedinyaetsya-k-briks-61292324/