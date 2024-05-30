На Омскую область вновь надвигается мощная магнитная буря

На Омскую область завтра, 31 мая, обрушится мощная магнитная буря, следует из данных сайта лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно прогнозу, магнитная буря класса G2 продлится с 21:00 31 мая до 15:00 1 июня.
Метеозависимые люди могут испытывать в этот период острое недомогание, головную боль, боли в области сердца и суставов. У пожилых может произойти обострение хронических заболеваний.
Это уже не первая в этом месяце подобной мощности магнитная буря. Напомним, 20 мая в Омске уже была сильная магнитная буря.