Маршруты автобусов и электробусов изменятся в шести округах Москвы

«Мы анализируем востребованность и работу маршрутов, чтобы обеспечить москвичей удобным наземным транспортом», — отметил Ликсутов. Ранее стало известно, что аэроэкспрессы в Шереметьево в выходные дни июня будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной и прибывать на него же. Обычно аэроэкспрессы прибывают в аэропорт со станции Одинцово. Изменения связаны с работами на железной дороге.