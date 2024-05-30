Вернут ли к жизни легендарного волгоградского «Бармалея»

«Фонтан решили восстановить в 2013 г., в год 70-летия бомбардировки Сталинграда, — напоминает Дмитрий (фамилию просил не указывать. — Авт.). — В городе ждали визита президента и “Ночных волков” с их патриотическим ралли-рейдом на байках. Конечно, нужно было к дате представить что-то из ряда вон, так и возникла идея восстановить фонтан. Но времени оставалось настолько мало, что сделать это до 23 августа было абсолютно нереально, никто не соглашался браться. В последний момент всё же нашли подрядчика, который совершил действительно невозможное. Работали день и ночь, но успели. Открытие прошло на ура, всё было очень эффектно. Но уже тогда все понимали — это очередная потёмкинская деревня, долго фонтан не продержится».