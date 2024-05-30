Вернут ли к жизни легендарного волгоградского «Бармалея»

Волгоградская легенда фонтан «Бармалей» был построен в 1935 году и символизировал сюжет из одноименного произведения советского детского поэта Корнея Чуковского. Прославился он после того, как появились снимки фонтана после налета немецкой авиации в 1942 году.
Через 71 год была на Привокзальной площади установили его копию. Однако 11 лет спустя он не действует. Почему — разбирались журналисты «АиФ» — Нижнее Поволжье".
Спешили к дате.
Фонтан «Детский хоровод» (другие названия — «Бармалей», «Танцующие дети») на Привокзальной площади бездействует, к сожалению, уже не первый сезон. Эксперты выяснили: объект изобилует серьёзным конструктивными дефектами. В итоге на протяжении почти 11 лет его постоянно отключают из-за поломок и неисправностей. Нынешний летний сезон «Бармалей» также встречает непригодным к эксплуатации.
Судьба фонтана волнует многих, так как его смело можно считать одной из визитных карточек города-героя. У объекта богатое историческое прошлое, установлен он прямо перед ж/д вокзалом, за время работы успел стать излюбленным местом для фото на память о Волгограде. Почему же работающим его мало кто видел?
Вот что рассказал «АиФ»-Нижнее Поволжье" на этот счёт один из очевидцев строительства объекта.
«Фонтан решили восстановить в 2013 г., в год 70-летия бомбардировки Сталинграда, — напоминает Дмитрий (фамилию просил не указывать. — Авт.). — В городе ждали визита президента и “Ночных волков” с их патриотическим ралли-рейдом на байках. Конечно, нужно было к дате представить что-то из ряда вон, так и возникла идея восстановить фонтан. Но времени оставалось настолько мало, что сделать это до 23 августа было абсолютно нереально, никто не соглашался браться. В последний момент всё же нашли подрядчика, который совершил действительно невозможное. Работали день и ночь, но успели. Открытие прошло на ура, всё было очень эффектно. Но уже тогда все понимали — это очередная потёмкинская деревня, долго фонтан не продержится».
Действительно, уже через месяц фонтан закрыли на ремонт, так как на фигурах появилась ржавчина. Оказалось, что внутри фигуры были полыми, для устойчивости их заполнили пеной. Эта пена и втянула влагу, скопившуюся в основании чаши. Были установлены и конструктивные дефекты, и проблемы с водоподачей. Да и то сказать — первоначальный объект был выполнен из бетона, а современный — из композитного пластика…
Цена вопроса — десятки миллионов.
За минувшие годы многострадальный фонтан то включали, то отключали на длительный срок. В итоге в августе 2023 г. после проверки прокуратуры суд обязал мэрию Волгограда отремонтировать объект — исторический символ в течение полугода. Однако пока предписание не исполнено, и дальнейшая судьба фонтана под вопросом. Дорожная карта по его восстановительному ремонту ещё только определяется, сообщили в мэрии.
Не повезло горожанам и с ещё одним фонтаном, который недавно открыли на проспекте Ленина между двух университетов — социально-педагогическим и техническим. Продержался объект полдня, хотя его реконструировали с лета прошлого года, потратив на это 16 млн руб. Оказалось, что внутри отслоилась краска, в воде она вступила в реакцию с реагентом против развития водорослей. Теперь, как пояснили в мэрии, подрядчик исправит дефекты в рамках гарантийных обязательств. Вновь фонтан обещают открыть в начале июня.
Вернут к жизни и ещё два фонтана на бульварной части пр. Ленина, причём о существовании одного из них, напротив сквера Симбирцева, горожане уже успели забыть. Не один год он находится в руинах, огорожен по периметру глухой загородкой. И вот сейчас власти уже ищут подрядчика. Цена вопроса — почти 27 млн рублей.
Таких фонтанов, которые не вошли в наступивший тёплый сезон, наберётся по городу не менее десятка. Их ремонт — дело весьма затратное, это десятки миллионов рублей. Между тем фонтаны для города, где летняя температура может стабильно держаться на отметке 40 градусов, не роскошь. И потому остаётся только порадоваться тому, что более 20 фонтанов в городе уже заработали.
Среди них — «Искусство» на верхней террасе Центральной набережной, новый каскад фонтанов на нижней террасе между амфитеатром и речвокзалом, сухие фонтаны в парке аттракционов в ТЗР, на пл. Советской в Ворошиловском районе и другие. Хочется верить, что на сезон их хватит…
Справка.
Фонтан «Детский хоровод» был создан скульптором Ромуальдом Иодко ещё в довоенное время и сразу полюбился жителям. Кроме Сталинграда, скульптуру также установили ещё в пяти городах СССР.
Фонтан, установленный в нашем городе, стал знаменитым благодаря нескольким фото журналиста Эммануила Евзерихина, который запечатлел чудом уцелевший в ходе бомбардировки объект. Однако в 50-е годы фонтан демонтировали, а восстановленная в 2013 г. копия несколько отличается от первоначальной версии — и фонтан, и фигуры детей стали выше на 20 см. Ни в одном из других городов, где ранее был установлен «Бармалей», исторический объект не восстанавливали.