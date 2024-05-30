«Грозы с ливнями и градом»: Синоптик Колесов рассказал об аномальной погоде в Петербурге

Аномальная жара держится в Петербурге уже довольно долго и пока не собирается уходить из города. Даже прошедшие местами ливни с градом не остужают воздух. При этом температура остается высокой и с заходом солнца. Так, ночь на 30 мая стала самой жаркой за все годы наблюдений за погодой, побив значения 135-летней давности. Но и на этом не все. Так как тепло сохраняется, то ночь на 31 мая также может установить еще один рекорд. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.