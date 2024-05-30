«Грозы с ливнями и градом»: Синоптик Колесов рассказал об аномальной погоде в Петербурге

Аномальная жара держится в Петербурге уже довольно долго и пока не собирается уходить из города. Даже прошедшие местами ливни с градом не остужают воздух. При этом температура остается высокой и с заходом солнца. Так, ночь на 30 мая стала самой жаркой за все годы наблюдений за погодой, побив значения 135-летней давности. Но и на этом не все. Так как тепло сохраняется, то ночь на 31 мая также может установить еще один рекорд. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
— Сегодня ночью температура составила +17,8 градусов, перекрыв рекорд 1889 года. Тогда в ночь на 30 мая столбик термометра показывал +16,6 градуса. При этом предстоящая ночь также может быть экстремально теплой и побить показатели 1979 года, когда ночью 31 мая температура составила +17 градусов, — уточнил синоптик.
Также Колесов отмечает, что в атмосфере сейчас практически не происходят изменений. Поэтому в дневное время, несмотря на небольшую облачность, температура будет продолжать повышаться. Но, не обойдется и без погодных сюрпризов.
— Продолжается развитие облаков и повторение кратковременных дождей, гроз с ливнями и градом. Но это все локально, так что куда попадет, тому повезет, — отметил синоптик.
Что касается дневной температуры на ближайшие дни, то 31 мая столбик термометра должен подняться до +28 градусов, а 1 июня приблизиться к отметке в +29 градусов.